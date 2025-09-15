  2. জাতীয়

রেল পুলিশের পরিদর্শক লিটনের ডিবিতে বদলির আদেশ বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৩ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা রেলওয়ে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত পরিদর্শক মো. লিটন মিয়াকে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হিসেবে বদলির আদেশ বাতিল করা হয়েছে।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) ঢাকা জেলা রেলওয়ে পুলিশ সুপার (এসপি) আনোয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

আনোয়ার বলেন, লিটনের বদলির আদেশ বাতিল করে তাকে আগের কর্মস্থল ঢাকা রেলওয়ে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে।

আদেশে বলা হয়, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক লিটনের ওসি হিসেবে ডিবিতে বদলির আদেশ বাতিল করা হলো। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও জানানো হয়।

