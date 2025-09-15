  2. জাতীয়

অবসরে যাচ্ছেন অতিরিক্ত আইজিপি সরদার তমিজউদ্দীন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩০ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অতিরিক্ত আইজিপি সরদার তমিজউদ্দীনকে বিদায়ী সংবর্ধনা

দীর্ঘ ৩৪ বছরের বেশি সময়ের বর্ণিল কর্মজীবন শেষে অবসরে যাচ্ছেন পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি সরদার তমিজউদ্দীন আহমেদ।

এ উপলক্ষে সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের হল অব প্রাইডে বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম।

অনুষ্ঠানে বিদায়ী কর্মকর্তার পেশাগত ও ব্যক্তিজীবনের নানান দিক সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন পুলিশ কর্মকর্তারা।

সভাপতির বক্তব্যে আইজিপি বলেন, সরদার তমিজউদ্দীন আহমেদ বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পদে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। আইজিপি তার সুন্দর জীবন ও সুস্থতা কামনা করেন।

বিদায়ী অতিরিক্ত আইজিপি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং দোয়া কামনা করেন।

সভায় অতিরিক্ত আইজিপি, ঢাকার পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের প্রধান এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সরদার তমিজউদ্দীন আহমেদ ১৯৯১ সালের ২০ জানুয়ারি সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে পুলিশে যোগদান করেন। তিনি ঝালকাঠি ও মাদারীপুর জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন। অতিরিক্ত আইজিপি হিসেবে তিনি রেলওয়ে পুলিশের প্রধান ছিলেন।

