পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
কাতারে ইসরায়েলি হামলা মুসলিম উম্মাহর মর্যাদার ওপর আঘাত
বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, কাতারের সার্বভৌম ভূখণ্ডে ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলা কেবল কাতারের ওপর আঘাত নয়, বরং পুরো মুসলিম উম্মাহর মর্যাদার ওপর আঘাত। তিনি ইসরায়েলের এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়ে এটিকে আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছেন।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
দোহায় অনুষ্ঠিত জরুরি আরব-ইসলামিক সম্মেলনে অংশ নিয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ইসরায়েলের বেপরোয়া ও উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড ঠেকাতে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি)-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, আমাদের সম্মিলিতভাবে ইসরায়েলকে এই আগ্রাসনের জন্য জবাবদিহির মুখোমুখি করতে হবে এবং অবিলম্বে তাদের বেআইনি কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।
সম্মেলনে ২৪টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা অংশ নেন। এতে সভাপতিত্ব করেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানী। ওআইসি মহাসচিব হুসাইন ইব্রাহিম তাহা এবং আরব লীগের মহাসচিব আহমেদ আবুল গেইত উদ্বোধনী বক্তব্যে মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় তাদের নিজ নিজ সংগঠনের অঙ্গীকার তুলে ধরেন।
নেতারা গত ৯ সেপ্টেম্বরের ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানান এবং মুসলিম জাতির নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায় সর্বাত্মক সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। একইসঙ্গে তারা গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি দখলদারিত্বের অবসান এবং পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। এছাড়াও, তারা গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবেশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এম ফরহাদুল ইসলাম, ওআইসিতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি এম জে এইচ জাবেদ এবং কাতারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ হযরত আলী খান।
জেপিআই/কেএইচকে