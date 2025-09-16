আলু-রসুন-ডাল পাচারচেষ্টা
বঙ্গোপসাগরে নৌবাহিনীর অভিযানে ১১ জন আটক
বঙ্গোপসাগরে নিয়মিত টহল পরিচালনার সময় বিপুল পরিমাণ পণ্যসহ ১১ জন পাচারকারীকে আটক করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। আলু, রসুন, ময়দা, মসুর ডাল ও মোবাইল ফোন পাচারকালে উদ্ধার করা হয়েছে।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, গত রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ‘সমুদ্র অভিযান’ সেন্টমার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপ থেকে প্রায় ১০ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ–পশ্চিমে মিয়ানমারগামী একটি সন্দেহজনক কাঠের বোটের গতিবিধি লক্ষ্য করে।
নৌবাহিনীর জাহাজ কাছাকাছি আসতেই বোটটি দ্রুত গতি বাড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ধাওয়া করে আটক করা হয়। তল্লাশিতে বোটটির নাম ‘এফ বি আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী-১’ বলে জানা যায়।
বোট থেকে উদ্ধার করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে— ১৫ হাজার কেজি আলু, ৭৫০ কেজি রসুন, ২৫০০। কেজি ময়দা, ২৫০০ কেজি মসুর ডাল, ১৪৪০০ পিস কোমল পানীয় (টাইগার/স্পিড), ৬০০ পিস গ্যাস লাইটার, ৮০০ পিস শেভিং ব্লেড, তিনটি মোবাইল ফোন, একটি বাইনোকুলার, একটি কম্পাস, ৪০০ ফুট কারেন্ট জাল ও বোট।
উদ্ধারকৃত পণ্যগুলো পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
আইএসপিআর আরও জানিয়েছে, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সমুদ্রসীমায় অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ, জলদস্যুতা ও চোরাচালান দমনে নিয়মিত টহল কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
