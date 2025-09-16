  2. জাতীয়

কারাগারে দর্শনার্থী থেকে বন্দি সবার জন্য ডোপ টেস্ট

প্রকাশিত: ০২:০৩ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দেশের কারাগারগুলোকে মাদকমুক্ত রাখতে কারাগারে আগত দর্শনার্থী থেকে বন্দি সবার জন্য ডোপ টেস্ট শুরু করেছে কারা অধিদপ্তর। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) আবুল বাশার এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, মাদকের ভয়াবহতা এখন বৈশ্বিক উদ্বেগ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটও এর বাইরে নয়। এ বাস্তবতায় দেশের কারাগারগুলোকে মাদকমুক্ত রাখতে সেপ্টেম্বর মাসকে মাদকবিরোধী কার্যক্রমের মাস ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জেল।

তিনি জানান, মাদকবিরোধী অভিযানে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসারে স্থানীয় কারা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহায়তায় নানামুখী কার্যক্রম চলছে।

মূল উদ্যোগগুলো হলো-
কারাগারে প্রবেশের সময় আগত দর্শনার্থী, বন্দি ও কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশেষ তল্লাশি। কারারক্ষী, বন্দি ও দর্শনার্থীদের জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি। সন্দেহভাজন বন্দি ও কারাকর্মীদের নিজস্ব ব্যবস্থায় ডোপ টেস্ট করা হবে।

কারা অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, ডোপ টেস্টের মাধ্যমে মাদকসেবীদের শনাক্ত করে কড়া নজরদারি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় আনা হচ্ছে।

‘রাখিব নিরাপদ, দেখাবো আলোর পথ’—এই মূলমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে কারা অধিদপ্তর শুধু মাদক নির্মূলেই নয়, বিপথগামী মানুষদের পুনর্বাসন ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে বলেও জানিয়েছেন সহকারী কারা মহাপরিদর্শক আবুল বাশার।

