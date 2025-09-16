কারাগারে দর্শনার্থী থেকে বন্দি সবার জন্য ডোপ টেস্ট
দেশের কারাগারগুলোকে মাদকমুক্ত রাখতে কারাগারে আগত দর্শনার্থী থেকে বন্দি সবার জন্য ডোপ টেস্ট শুরু করেছে কারা অধিদপ্তর। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) আবুল বাশার এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, মাদকের ভয়াবহতা এখন বৈশ্বিক উদ্বেগ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটও এর বাইরে নয়। এ বাস্তবতায় দেশের কারাগারগুলোকে মাদকমুক্ত রাখতে সেপ্টেম্বর মাসকে মাদকবিরোধী কার্যক্রমের মাস ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জেল।
তিনি জানান, মাদকবিরোধী অভিযানে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসারে স্থানীয় কারা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহায়তায় নানামুখী কার্যক্রম চলছে।
মূল উদ্যোগগুলো হলো-
কারাগারে প্রবেশের সময় আগত দর্শনার্থী, বন্দি ও কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশেষ তল্লাশি। কারারক্ষী, বন্দি ও দর্শনার্থীদের জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি। সন্দেহভাজন বন্দি ও কারাকর্মীদের নিজস্ব ব্যবস্থায় ডোপ টেস্ট করা হবে।
কারা অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, ডোপ টেস্টের মাধ্যমে মাদকসেবীদের শনাক্ত করে কড়া নজরদারি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় আনা হচ্ছে।
‘রাখিব নিরাপদ, দেখাবো আলোর পথ’—এই মূলমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে কারা অধিদপ্তর শুধু মাদক নির্মূলেই নয়, বিপথগামী মানুষদের পুনর্বাসন ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে বলেও জানিয়েছেন সহকারী কারা মহাপরিদর্শক আবুল বাশার।
