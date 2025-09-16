সুরমা-কুশিয়ারার ২ পয়েন্টে পানি বিপৎসীমার ওপরে

সুরমা-কুশিয়ারার ২ পয়েন্টে পানি বিপৎসীমার ওপরে
সিলেটের প্রধান দুই নদী সুরমা ও কুশিয়ারার ২টি পয়েন্টে পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এর মধ্যে কুশিয়ারার অমলশিদ (সিলেট) পয়েন্টে বিপৎসীমার ৯৩ সে.মি. ও সুরমা নদীর কানাইঘাট (সিলেট) পয়েন্টে বিপৎসীমার ৫ সে. মি. ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
এই নদীসমূহের পানি আগামী ২ দিন বাড়তে পারে এবং তৃতীয় দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে। একই সময়ে সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার এই নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলসমূহে স্বল্পমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে অথবা বিরাজ করতে পারে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র নদ-নদীর পরিস্থিতি ও পূর্বাভাসে এসব তথ্য জানিয়েছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়, রংপুর বিভাগের তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদীসমূহের পানি আগামী ২ দিন বাড়তে পারে। এ সময়ে তিস্তা ও দুধকুমার নদীর পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করতে পারে এবং ধরলা নদী সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে।
একই সময়ে লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার উক্ত নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলসমূহ প্লাবিত হতে পারে। তৃতীয় দিন নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে।
এছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগের গোমতী, মুহুরী, সেলোনিয়া, সাঙ্গু, ফেনী, হালদা ও মাতামুহুরী নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেয়েছে। উক্ত নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ১ দিন বৃদ্ধি পেতে পারে। এ সময়ে মুহুরী, সেলোনিয়া, ফেনী ও হালদা নদীসমূহ সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে এবং ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলার উক্ত নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলসমূহ সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে।
