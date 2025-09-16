  2. জাতীয়

শ‍্যামলীতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে ককটেল বিস্ফোরণ, আটক ৬

প্রকাশিত: ০৩:৪৩ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজধানীর শ্যামলী এলাকায় ঝটিকা মিছিল করেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। এসময় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটে। সেখান থেকে হাতেনাতে ৬ জনকে আটক করেছে শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টার দিকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৭০ থেকে ৮০ জনের একটি দল ঝটিকা মিছিল বের করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমাউল হক।

তিনি বলেন, সকালে কয়েকজন লোক এক জায়গায় জড়ো হলে পুলিশ তাদের চার্জ করার সময় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে ধরা হলে আরও কয়েকজন মোটরসাইকেল নিয়ে এসে জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকেন। এসময় পুলিশ হাতেনাতে একটি মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইলসহ ৬ জনকে আটক করে।

আটক ব্যক্তিদের যাচাই-বাছাই শেষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৮টার দিকে শ্যামলীর শিশুমেলা থেকে আগারগাঁও চক্ষু হাসপাতাল পর্যন্ত একটি মিছিল বের করার চেষ্টা করে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এসময় দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশের উপস্থিতিতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে ৬ জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

