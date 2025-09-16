নির্বাচন কর্মকর্তা সম্মেলন ২৭ সেপ্টেম্বর
আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কর্মকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ‘অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে’ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন ভবনে সব কর্মকর্তার অংশগ্রহণে এ সম্মেলন আয়োজন করা হবে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করে এ কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ ইলেকশন কমিশন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিইসিওএ) আহ্বায়ক মোহাম্মদ মনির হোসেন।
‘নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৫' দ্রুততম সময়ে জারি করে ‘নির্বাচন কমিশন সার্ভিস’ গঠনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করাসহ তিন দফা দাবি তুলে ধরেছে অ্যাসেসিয়েশন।
বিইসিওএ আহ্বায়ক মোহাম্মদ মনির হোসেন জানান, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কমিশনকে সুপারিশ দেওয়া হয়েছে। কমিশন তা আমলে নিয়েছে। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকেও ভালো নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
আগামী সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচক কমিশন সচিবালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।
মনির হোসেন বলেন, ‘কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হলে তারা আন্তরিকতা ও গুরুত্বের সঙ্গে ভোট পরিচালনা করবেন। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের মাঠপর্যায়ে দক্ষ কর্মীবাহিনী রয়েছে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কর্মকর্তা সম্মেলনে সব দাবি উপস্থাপন করা হবে। এসময় নির্বাচন কমিশনও উপস্থিত থাকবেন।’
ইসি কর্মকর্তাদের যত দাবি
নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে নির্বাচন কমিশন প্রস্তাবিত ‘নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৫’ দ্রুততম সময়ে জারি করে ‘নির্বাচন কমিশন সার্ভিস’ গঠনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান পদসৃজন, আপগ্রেডেশন এবং প্রয়োজনীয় লজিস্টিকসহ প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম অনুমোদনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ; জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন-২০২৩ বাতিল করে জাতীয় পরিচয়পত্র কার্যক্রম নির্বাচন কমিশনের কাছে ন্যস্তকরণ।
