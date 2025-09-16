  2. জাতীয়

আদাবরে মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংঘর্ষ, নিহত ১

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২২ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আদাবরে মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংঘর্ষ, নিহত ১
ফাইল ছবি

রাজধানীর আদাবরে মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে রিপন ওরফে নিপু (৩৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার এ কে এম মেহেদী হাসান।

এ কে এম মেহেদী হাসান বলেন, আজ ভোর ৬টার দিকে আদাবর ১৭ নম্বরে রাজু গ্রুপ ও আদাবর ১০ নম্বরের বেলচা মনির গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এসময় বেলচা মনির গ্রুপের সদস্যরা রাজু গ্রুপের সদস্য রাজুর চাচাতো ভাই রিপনকে হাসুয়া দিয়ে কোপায়। গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে সন্ধ্যা ৭টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান, নিহত রিপনসহ উভয় গ্রুপই মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিরোধের জেরেই এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

টিটি/এমএএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।