বাংলাদেশ পুলিশকে চীন দূতাবাসের কম্পিউটার ও প্রিন্টার উপহার

প্রকাশিত: ১০:৫৩ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
উপহার প্রদান অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পুলিশের আইজিপির সঙ্গে চীনা রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কর্মকর্তারা

বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ৪৯টি কম্পিউটার ও ৪৯টি প্রিন্টার উপহার দিয়েছে ঢাকাস্থ চীনের দূতাবাস।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) পুলিশ মহাপরিদর্শক আইজিপি বাহারুল আলমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন এই উপহার তুলে দেন।

আইজিপি বাহারুল আলম চীনের এ সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, চীন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী। বাংলাদেশ পুলিশ ও চীনের মধ্যে সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

সাক্ষাতে চীনের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত চীনা নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করেন। আইজিপি এ বিষয়ে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে চীন দূতাবাস এবং বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

