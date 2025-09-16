বাংলাদেশ পুলিশকে চীন দূতাবাসের কম্পিউটার ও প্রিন্টার উপহার
বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ৪৯টি কম্পিউটার ও ৪৯টি প্রিন্টার উপহার দিয়েছে ঢাকাস্থ চীনের দূতাবাস।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) পুলিশ মহাপরিদর্শক আইজিপি বাহারুল আলমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন এই উপহার তুলে দেন।
আইজিপি বাহারুল আলম চীনের এ সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, চীন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী। বাংলাদেশ পুলিশ ও চীনের মধ্যে সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
সাক্ষাতে চীনের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত চীনা নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করেন। আইজিপি এ বিষয়ে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দেন।
অনুষ্ঠানে চীন দূতাবাস এবং বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
