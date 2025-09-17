চন্দনাইশে গ্যাস সিলিন্ডারের গুদামে বিস্ফোরণ, আহত ৫
চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায় গ্যাস সিলিন্ডারের গুদামে বিস্ফোরণের ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়েছেন। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ভোরে উপজেলার বৈলতলী ইউনিয়নের চরপাড়ায় এ দুুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার ভোরে চরপাড়ার ওই সিলিন্ডারের গুদামে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে। এসময় গুদামের আশেপাশে থাকা ৫ জন দগ্ধ হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে।
চন্দনাইশ ফায়ার সার্ভিসের হাব অফিসার সাবের আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, স্থানীয়রা যতজন আহত বা দগ্ধ হওয়ার দাবি করেছে সংখ্যাটা এত নয়। সব মিলিয়ে আহত পাঁচজন। তবে কেউ গুরুতর আহত হননি। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আহত কয়েকজনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন চমেক হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক।
