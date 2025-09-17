  2. জাতীয়

পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-অবস্থান কর্মসূচি আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৬ এএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-অবস্থান কর্মসূচি/ ফাইল ছবি

তিন দফা দাবিতে সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে আজ। ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী দেশের সব জেলার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি করবেন তারা।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাতে বাংলাদেশ কারিগরি ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদকের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার হুমকি, প্রকৌশল সেক্টরে পেশাগত সমস্যা নিরসনে গঠিত অসম কমিটি প্রত্যাখ্যান এবং ডিগ্রি প্রকৌশলীদের অযৌক্তিক তিন দফা দাবি রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের দাবিতে সারা দেশের সব সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা একযোগে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি করবে।

এদিন বেলা ১১টায় নিজ নিজ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে এ কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানানো হয় কারিগরি ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে।

