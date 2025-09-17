রাজধানীতে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর কলাবাগান থানার ঢালীবাড়ি লেক-সার্কাস এলাকার একটি বাসার তৃতীয় তলা থেকে তাসনুফা তাবাসসুম মিম (২১) নামের এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা স্বামী মো. জামিউল হক বলেন, রাতে আমাদের মধ্যে পারিবারিক কলহের জেরে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস দেয়। তাকে প্রথমে একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢামেকে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কলাবাগান থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) নন্দন কুমার দাস জানান, আমরা রাতে খবর পেয়ে কলাবাগানের একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে তাসনুফা তাবাসসুম মিম নামের এক নারীকে উদ্ধার করি। পরে তাকে ঢামেকে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।
