৪ বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টির আভাস

৪ বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টির আভাস
মৌসুমি বায়ু দেশের ওপর মোটামুটি সক্রিয়। এ অবস্থায় গত তিন দিনের তুলনায় দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমলেও বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে দেশের উত্তরাঞ্চল ও সিলেট বিভাগে বৃষ্টিপাত বেশি হচ্ছে। অন্যদিকে ঢাকাসহ দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অনেকটা কমে গেছে। তবে এর মধ্যে দেশের চার বিভাগের অনেক যায়গায় দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গার অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
সেই সঙ্গে রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। আজ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।
আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির জানিয়েছেন, আগামী কয়েকদিন উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি হতে পারে। দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টি কম হতে পারে। আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে টাঙ্গাইলে ২৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ২৬ দশমকি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
