সড়ক অবরোধ: কারিগরি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে শিক্ষকদের সংহতি

সড়ক অবরোধ: কারিগরি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে শিক্ষকদের সংহতি
কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস ও প্রকৌশল কর্মক্ষেত্র কুক্ষিগত করার প্রতিবাদে এবং ৪ দফা দাবি বাস্তবায়নে সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করছেন পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছেন শিক্ষকরাও।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে চলমান আন্দোলনে দুপুর ১২টার পর রাজধানীর তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তা মোড়ে এসে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি জানান।
এ বিষয়ে কারিগরি ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের সভাপতি মো. মাশফিক ইসলাম বলেন, আজকে আমাদের আন্দোলনে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক ইনস্টিটিউট ও একটি প্রাইভেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরা সংহতি জানিয়েছেন।
আজকের আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা ৪ দফা দাবি উপস্থাপন করেছেন। দাবিগুলো হলো—
১. প্রকৌশল অধিকার আন্দোলন কর্তৃক ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের প্রকাশ্যে গুলি করা ও গলাকেটে হত্যার হুমকি প্রদানকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
২. বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের অযৌক্তিক তিন দফা দাবির পক্ষে পরিচালিত সব কার্যক্রম রাষ্ট্র কর্তৃক অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
৩. কারিগরি ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের উত্থাপিত যৌক্তিক ছয় দফা দাবির রূপরেখা ও সুপারিশ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।
৪. ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ান-চ্যানেল এডুকেশন চালু করতে হবে।
