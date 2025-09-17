শাহজালাল বিমানবন্দর এলাকায় অভিযান, অবৈধ পার্কিং-দোকানে জরিমানা
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা থেকে অবৈধ দোকানপাট ও পার্কিং উচ্ছেদে অভিযান পরিচালনা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় অবৈধ পার্কিং ও গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা দোকান বা রেস্তোরাঁগুলোকে জরিমানা করা হয়।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিমানবন্দরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফারুক সুফিয়ান এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে প্রায় ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
অভিযানের শেষ পর্যায়ে ফারুক সুফিয়ান সাংবাদিকদের বলেন, বিমানবন্দর এলাকার সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বিমানবন্দরের কাস্টমস এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
তিনি জানান, অভিযানে বিমানবন্দর এলাকার রেস্তোরাঁগুলোর খাবারের মান ও রান্নার পরিবেশ দেখা হয়েছে। দেখা গেছে, অনেক রেস্তোরাঁ সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার করছে। যা অগ্নিদুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি করে। গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা দোকান ও রেস্তোরাঁগুলোকে জরিমানা করা হয়েছে। যেসব দোকান বা রেস্তোরাঁ নির্ধারিত জায়গার বাইরে ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদেরও জরিমানা করা হয়েছে।
এছাড়া বিমানবন্দর এলাকায় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা রয়েছে। যারা পার্কিংয়ের বাইরে রাস্তায় যানবাহন রেখেছেন, তাদেরও জরিমানা করা হয়েছে বলে জানান এই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।
এমএমএ/এমকেআর/জেআইএম