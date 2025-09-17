দুবাইয়ে বিমানের ফ্লাইটে যান্ত্রিক ত্রুটি, আটকা পড়েছেন ১৭৮ যাত্রী

দুবাইয়ে বিমানের ফ্লাইটে যান্ত্রিক ত্রুটি, আটকা পড়েছেন ১৭৮ যাত্রী
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি উড়োজাহাজ যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে পড়েছে। এতে ওই ফ্লাইট স্থগিত হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে ঢাকা পৌঁছাতে পারেননি ১৭৮ জন যাত্রী। আটকেপড়া যাত্রীদের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছে বিমান।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে (১৬ সেপ্টেম্বর) উড্ডয়নের আগে নিয়মিত পরিদর্শনের সময় উড়োজাহাজটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। তখন যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উড়োজাহাজটি গ্রাউন্ডেড করা হয়েছে। আটকেপড়া যাত্রীদের হোটেলে স্থানান্তর করা হয়েছে। তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রকৌশল বিভাগ জানিয়েছে, বোয়িং ৭৮৭-৮ মডেলের ফ্লাইট বিজি-২৪৮ মঙ্গলবার দিনগত রাত ১২টা ৫ মিনিটে দুবাই থেকে সিলেট হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নির্ধারিত সময়ে উড্ডয়ন সম্ভব হয়নি।
ঢাকা থেকে বুধবার রাতে বিমানের একটি ফ্লাইটে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ দুবাইয়ে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। ত্রুটি সমাধান শেষে বুধবার রাতেই উড়োজাহাজটি সিলেট হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে দুবাই থেকে উড্ডয়ন করবে বলে আশা করছে বিমানের প্রকৌশল বিভাগ।
