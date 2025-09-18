কক্সবাজারে পাকস্থলীতে ইয়াবা নিয়ে বিমানে ওঠেন রাজু, ঢাকায় এসে ধরা

কক্সবাজারে পাকস্থলীতে ইয়াবা নিয়ে বিমানে ওঠেন রাজু, ঢাকায় এসে ধরা
কক্সবাজার থেকে যাত্রীবেশে পাকস্থলীতে করে ইয়াবা নিয়ে এসে ধরা পড়েছেন রাজু মোল্লা নামের এক মাদক কারবারি। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে বিমানবন্দর থানায় মামলা হয়েছে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাতে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশনস) অনিতা রানি সূত্রধর এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, কক্সবাজার থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের অভ্যন্তরীণ বিএস-১৪২ ফ্লাইটে মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বিমানবন্দরে আসেন রাজু মোল্লা। পরে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিমানবন্দরের বলাকা ভবনসংলগ্ন এলাকা থেকে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
পরে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তিনি পাকস্থলীতে সুকৌশলে ইয়াবা বহন করেছেন। পরে বিমানবন্দরে চিকিৎসক এক্স-রে করে তার পেটে ডিম্বাকৃতির ২০টি বস্তুর সন্ধান পান।
এবিপিএনের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, এরপর তাকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসকের সহায়তায় প্রাকৃতিক কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে ২০ পোঁটলা ইয়াবা পাওয়া যায়, যা স্কচটেপে মোড়ানো ছিল। এসব পোঁটলা থেকে এক হাজার ইয়াবা পাওয়া যায়। পরে বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাতে বিমানবন্দর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনিতা রানি সূত্রধর বলেন, বিমানবন্দর ঘিরে যেকোনো অবৈধ কার্যক্রম ও চোরাচালান রোধে সচেষ্ট আছি। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহার করে যেন অপরাধ কার্যক্রম পরিচালিত না হয়, সে ব্যাপারে পুলিশ বদ্ধপরিকর।
