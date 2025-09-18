চট্টগ্রামে বিস্ফোরণে দগ্ধ ৪ জন জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি

চট্টগ্রামে বিস্ফোরণে দগ্ধ ৪ জন জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি
চট্টগ্রামে সাতকানিয়ায় একটি দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ চারজনকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে তাদেরকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।
দগ্ধ হলেন- মো- মাহবুবুর রহমান (৪৫), মো. ইদ্রিস আলী (২৭), মো. রিয়াজ উদ্দিন (২০) ও মো. ইউসুফ আলী (৩২)।
দগ্ধদের জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা আরিফ হোসেন জানান, বুধবার সকাল ৮টার দিকে সাতকানিয়ার চরপাড়া এলাকার বৈলতলী ইউনুস মার্কেটের মো. মাহবুবুর রহমানের দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার আনলোড করার সময় হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণের ঘটে। পরে দোকান মালিকসহ প্রায় ১০ অন্তত দগ্ধ হন। এরপর তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে চারজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে আনা হয়।
তিনি আরও জানান, সিগারেটের আগুন থেকে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান জানান, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থেকে চারজন দগ্ধ হয়ে এই ইনস্টিটিউটে এখানে এসেছেন। তাদের মধ্যে ইদ্রিস আলীর ৬০ শতাংশ, ইউসুফ আলীর ৫৭ শতাংশ, মাহবুবুর রহমান ৫০ শতাংশ ও রিয়াজুদ্দিনের ৪৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছেন। তাদের সবার শ্বাসনালী দগ্ধ হয়েছে।
চিকিৎসক আরও জানান, দগ্ধ চারজনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।
কাজী আল আমিন/এনএইচআর/এএসএম