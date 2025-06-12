খালেদা জিয়াকে দেখতে আবারও এভারকেয়ারে ডা. জুবাইদা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫১ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান/ছবি: বিএনপির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে আবারও এভারকেয়ার হাসপাতালে গেছেন তার পুত্রবধূ ডা. জুবাইদা রহমান।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে এভারকেয়ার হাসপাতালের ফটক দিয়ে ডা. জুবাইদা রহমানের গাড়ি প্রবেশ করতে দেখা যায়।

এর আগে শুক্রবার লন্ডন থেকে ঢাকায় পৌঁছেই শাশুড়ির খোঁজ নিতে সরাসরি হাসপাতালে যান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পর দুপুর ১২টার দিকে তিনি এভারকেয়ারে যান। সেখানে আড়াই ঘণ্টার বেশি অবস্থান করেন। বেলা আড়াইটার দিকে ধানমন্ডির পৈতৃক বাসায় গেলেও রাতে আবার হাসপাতালে ফিরে আসেন তিনি।

টানা ১৪ দিন ধরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন খালেদা জিয়া। গত ২৩ নভেম্বর রাতে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে তাকে সেখানে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে দেশি–বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা চলছে।

এদিকে খালেদা জিয়ার বিদেশে উন্নত চিকিৎসার সম্ভাবনা এখন পুরোপুরিই নির্ভর করছে চিকিৎসায় নিয়োজিত মেডিকেল বোর্ডের চূড়ান্ত মতের ওপর। বোর্ড ‘সেফ টু ফ্লাই’ সার্টিফাই করলেই তাকে (খালেদা জিয়া) দ্রুত লন্ডনে নেওয়ার প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

