আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
সমন্বয়হীনতার কারণেই বিমানবন্দরে এ ঘটনা ঘটেছে: হুমায়ুন কবির
দূতাবাস ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির সমন্বয়হীনতার জন্যই বিমানবন্দরে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করেবিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ম্যানহাটনের গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি একথা জানান।
বিমানবন্দরের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পুরো বিষয়টির জন্য সমন্বয়ের অভাব মনে হয়েছে। দোষটা কিন্তু শুধ দূতাবাসের না। এটার দায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধিরও। এটা তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। আমরা আশা করবো সামনে তারা সমন্বয় করে কাজ করবে। জিনিসগুলো লজিস্টিক, এখানে পলিটিক্যাল কিছু না।
তিনি বলেন, যদি আমরা আমাদের দলকে এখানে বলে দিতাম তাহলে এখানে আমাদের দল যেভাবে সুসংগঠিত তাতে এমন ঘটনা তো দূরের কথা তারা কোনো পাত্তাই পেতো না। আমাদের এখানের যে অবস্থা তাতে আওয়ামী লীগ দাঁড়ানোরই সুযোগ পাবে না।
হুমায়ুন কবির বলেন, প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্ব জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে আমরা এসেছি। বিএনপি একটু বড় দল, সে হিসাবে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাই আমরা অংশ নিয়েছি। এতে ধারণা করাই যায় জাতিগতভাবে আমরা এখন ঐক্যবদ্ধ।
আইএইচআর/এসএনআর/জিকেএস