ট্রাম্পের সংবর্ধনায় ড. ইউনূসের যোগদান, বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ
নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আয়োজিত এক সংবর্ধনায় যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এই সংবর্ধনায় যোগ দিয়ে ট্রাম্পকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান ড. ইউনূস।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নিতে বর্তমানে নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। তার আমন্ত্রণেই প্রধান উপদেষ্টা এ সংবর্ধনায় অংশ নেন।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাতে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ইউনূস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং বিশ্বের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন স্পেনের রাজা ষষ্ঠ ফিলিপে, জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী সেরিং তোবগে।
এছাড়া মুখ্য উপদেষ্টা অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত সার্জিও গরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।
