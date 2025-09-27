গাজীপুর সাফারি পার্কে গভীর রাতে অনুপ্রবেশকারীদের থানায় সোপর্দ

গাজীপুর সাফারি পার্কে গভীর রাতে অনুপ্রবেশকারীদের থানায় সোপর্দ
গাজীপুর সাফারি পার্কে গভীর রাতে অবৈধভাবে প্রবেশের দায়ে ১১ যুবককে শ্রীপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে অবৈধভাবে প্রবেশের দায়ে ট্যুরিস্ট পুলিশ ও শ্রীপুর থানা পুলিশের সহযোগিতায় তাদের থানায় সোপর্দ করা হয়।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এসব তথ্য জানানো হয়।
সাফারি পার্কের স্টাফ, কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যরা রাত্রিকালীন টহলের সময় পার্কের শিশুপার্ক এলাকায় তাদের ঘোরাফেরা করতে দেখেন। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানান, ঘুরতে বের হয়ে ভুলবশত পার্কের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে।
পার্কে কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না হলেও গভীর রাতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের দায়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।
শ্রীপুর থানা-পুলিশ জানিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এমইউ/এমআইএইচএস/এএসএম