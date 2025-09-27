এবার যশোরে ভূমিকম্প, উৎপত্তিস্থল দেশেই
যশোরের মনিরামপুর উপজেলায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। দুপুর ২টা ২৭ মিনিটে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৫।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রুবাইয়াত কবীর জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, এটি নিম্নমাত্রার ভূমিকম্প। এর উৎপত্তিস্থল মনিরামপুরেই। এ নিয়ে চলতি বছর দেশের অভ্যন্তরে ৭টি ভূমিকম্প অনুভূত হলো।
এর আগে গত ২১ সেপ্টেম্বর সিলেটে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪।
ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। প্রতিবছর বাংলাদেশ ও এর পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে একাধিক ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, যেগুলোর কম্পন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অনুভূত হয়। তবে সম্প্রতি দেশের ভেতরেই উৎপত্তিস্থল এমন ভূমিকম্পের সংখ্যাও বাড়ছে উল্লেখযোগ্য হারে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে ১২৬টি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল দেশের অভ্যন্তরে। এছাড়া ২০২৪ সালে ১২টি ভূমিকম্প হয়।
