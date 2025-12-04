পটিয়ায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে গুলির ঘটনায় ইউপি মেম্বার গ্রেফতার

পটিয়ায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে গুলির ঘটনায় ইউপি মেম্বার গ্রেফতার
চট্টগ্রামের পটিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও গুলিবর্ষণের ঘটনায় মো. সায়েম নামে এক ইউপি সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বুধবার রাত ৮টার দিকে পৌরসদরের মুন্সেফবাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
সায়েম শোভনদন্ডী ইউনিয়নের বলির বাড়ির আবু সৈয়দ দফাদারের ছেলে। তিনি শোভনদন্ডী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য।
২০২৪ সালের ৪ আগস্ট পটিয়ায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হামলার ঘটনার পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সায়েমের বেশ কয়েকটি ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে তাকে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার সম্পৃক্ততার প্রমাণ মেলে।
পুলিশ জানায়, সায়েম বুধবার রাত ৮টায় মুন্সেফবাজার এলাকায় অবস্থান করছে- এমন খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহযোগীতায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।
পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুজ্জামান বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলা ও গুলির ঘটনায় সরাসরি সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে ইউপি সদস্য সায়েমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।
এমডিআইএইচ/ইএ