  2. জাতীয়

৩ বোটে মিয়ানমারে সিমেন্ট পাচারের চেষ্টা, বঙ্গোপসাগরে আটক ৩০

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৯ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
৩ বোটে মিয়ানমারে সিমেন্ট পাচারের চেষ্টা, বঙ্গোপসাগরে আটক ৩০
চোরাচালানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ৩০ জন/ছবি: আইএসপিআর

বঙ্গোপসাগরের সেন্টমার্টিন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মিয়ানমারে পাচারকালে সিমেন্টবোঝাই তিনটি ইঞ্জিনচালিত বোট আটক করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এসময় চোরাচালানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ৩০ জন মাঝিমাল্লাকেও আটক করা হয়।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আইএসপিআর জানায়, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সোলেমান বাজার, লক্ষীরচর ও সুবর্ণচর এলাকা থেকে সিমেন্টবোঝাই বোট মিয়ানমারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে- এমন তথ্যের ভিত্তিতে সমুদ্রে অবস্থানরত নৌবাহিনীর জাহাজ ও বোটগুলো সেন্টমার্টিন ও তৎসংলগ্ন এলাকায় টহল জোরদার করে।

এরই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার দিবাগত রাতে নৌবাহিনীর জাহাজ প্রত্যাশা টহল চলাকালে সন্দেহজনক তিনটি ইঞ্জিনচালিত বোট শনাক্ত করে। এসময় থামার নির্দেশ দেওয়া হলে বোটগুলো পালানোর চেষ্টা করে। নৌবাহিনীর জাহাজ তাৎক্ষণিক ধাওয়া করে বোটগুলোকে আটক করতে সক্ষম হয়।

jagonews24

আটক এফবি আল্লাহর দান, এফবি আলাউদ্দিন-১ ও এফবি আলাউদ্দিন-২ নামের বোট তল্লাশি করে ১ হাজার ৫৫০ বস্তা সিমেন্ট জব্দ করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৮ লাখ ৭৯ হাজার ৫০০ টাকা। এসময় চোরাচালানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ৩০ জন মাঝিমাল্লাকেও আটক করা হয়।

জব্দকৃত বোট, মালামাল ও আটক ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আইএসপিআর আরও জানিয়েছে, মিয়ানমারে অধিকমূল্যে বিক্রির আশায় এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে এরূপ চোরাচালান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের সার্বভৌমত্বের সুরক্ষায়, সমুদ্রসীমায় অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ, জলদস্যুতা, চোরাচালান দমন এবং সামুদ্রিক সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত টহল কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

টিটি/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।