সাইফুজ্জামান-রুকমীলা দম্পতিসহ ৮ জনের নামে দুদকের মামলা
চাপ ও ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৪১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ঘুষগ্রহণের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীসহ আটজনের নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুদকের উপসহকারী পরিচালক রুবেল হোসেন বাদী হয়ে সংস্থাটির সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এ মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় সাইফুজ্জামান চৌধুরী ছাড়াও তার স্ত্রী ও ইউসিবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান রুকমীলা জামানকে আসামি করা হয়েছে।
অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন- ইউসিবি ব্যাংকের সাবেক পরিচালক সৈয়দ কামরুজ্জামান, ইম্পেরিয়াল ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী আব্দুল আজীজ, ক্লাসিক ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মডেল ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ মিছাবাহুল, ক্রিসেন্ট ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী সৈয়দ নুরুল ইসলাম ও রেডিয়াস ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী ফরিদ উদ্দিন।
মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামি সাইফুজ্জামান চৌধুরী সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় নিজে ইউসিবিএল ব্যাংকের মালিক ও সাবেক পরিচালক হয়ে তার স্ত্রীকে ওই ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেন। ব্যাংকের গ্রাহক ও ব্যবসায়ী সাইফ পাওয়াটেক লিমিটেড ও ই-ইঞ্জিনিয়ারিং পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তরফদার রুহল আমিনকে চাপ ও ভয়ভীতি দেখিয়ে ঘুস বাবদ বিভিন্ন গ্রাহকের কাছ থেকে অর্থ আদায় করেন।
আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ১৬২/৪৬৯/৪২০/ ১০৯ তৎসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ৪(২)(৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
