সাতকানিয়ায় সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান গ্রেফতার

সাতকানিয়ায় সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান গ্রেফতার
চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান সালাহ্ উদ্দিন হাসান চৌধুরীকে (৫৩) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার (১৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় সাতকানিয়া পৌর এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার অ্যাডভোকেট সালাহ্ উদ্দিন হাসান চৌধুরী (৫৩) সাতকানিয়া পৌরসভা ৩ নম্বর ওয়ার্ডের এলাকার মৃত অ্যাডভোকেট মুক্তার আহমেদ চৌধুরীর ছেলে এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মঈনুদ্দীন হাসান চৌধুরীর ছোট ভাই।
সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মন্জুরুল হক গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, একটি রাজনৈতিক মামলায় সাবেক ভাইস চেয়ারম্যানকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
