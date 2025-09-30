  2. জাতীয়

পাকিস্তানে টিটিপির হয়ে যুদ্ধে নিহত বাংলাদেশি, যা বললেন আইজিপি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫০ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নিহত ফয়সালের বাড়ি মাদারীপুরে চলছে শোকের মাতম, ছবি: জাগো নিউজ

পাকিস্তানে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন তেহরিক–ই–তালেবানে (টিটিপি) যোগ দিয়ে সেনা অভিযানে বাংলাদেশি তরুণ ফয়সাল হোসেন (২২) নিহত হয়েছেন। এ বিষয়ে পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম বলেছেন, টিটিপির সংশ্লিষ্টতা সন্দেহে আমরা এখন পর্যন্ত একজনকে গ্রেফতার করেছি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরে আয়োজিত আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা সংক্রান্ত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

টিটিপির সমর্থনে সম্প্রতি একজন বাংলাদেশি নিহতের খবর প্রচার হয়েছে। গত এক বছরে এমন চারজন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আইজিপি বলেন, আরও তিন মাস আগে সাভার থেকে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। যিনি ওমরাহ করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি পাকিস্তান যান এবং তার পাকিস্তানি এক বন্ধু টিটিপিতে যুক্ত হয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে বলেন। তবে তার দাবি তিনি যুদ্ধে অংশ না নিয়ে দেশে ফেরত চলে আসেন।

আইজিপি বলেন, কিন্তু আমাদের গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে, সাভার থেকে গ্রেফতার ব্যক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তার মাধ্যমে অন্য সহযোদ্ধা আছে কি না তা অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট (এটিইউ) তদন্ত করছে।

তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি পত্রিকায় দেখলাম ফয়সাল নামে আরও একজন আগেই গিয়েছিলেন এবং তিনি নিহত হয়েছেন। আর একজন নিহতের কথা মাঝে শুনেছি তিনি টিটিপির হয়ে সেখানে ড্রোন অপারেট করতেন। জানা গেছে তিনি বাংলাদেশি কিন্তু আমরা এখনো নিশ্চিত হতে পারিনি।

জানা গেছে, পাকিস্তানে টিটিপিতে যোগ দিয়ে সেনা অভিযানে নিহত বাংলাদেশি তরুণ ফয়সাল হোসেনের পরিবার জানতো তিনি দুবাইপ্রবাসী। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে তার মৃত্যু কোনোভাবেই মানতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। ফয়সালের মৃত্যুতে তার গ্রামের বাড়ি মাদারীপুর সদর উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নে ছোট দুধখালীতে চলছে শোকের মাতম।

