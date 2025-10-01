ঢাকায় ২৫৪ মণ্ডপে দুর্গাপূজা, কোনো ঝুঁকি নেই: ডিএমপি কমিশনার

ঢাকায় ২৫৪ মণ্ডপে দুর্গাপূজা, কোনো ঝুঁকি নেই: ডিএমপি কমিশনার
এ বছর ঢাকা মহানগরীতে ২৫৪টি মণ্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। তিনি বলেন, এবার পূজায় কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির পূজা মণ্ডপের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন।
এ সময় তিনি মণ্ডপ এলাকা ঘুরে দেখেন এবং পূজার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
উপস্থিত ভক্ত ও আয়োজকদের শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন, ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে এ বছর ঢাকা মহানগরীতে ২৫৪টি মণ্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবার পূজায় কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই।
তিনি আরও বলেন, বিজয়া দশমীর দিন বিসর্জন শোভাযাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে ডিএমপির পক্ষ থেকে বিশেষ নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা সুন্দরভাবে শেষ হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।
পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস. এন. মো. নজরুল ইসলামসহ ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
