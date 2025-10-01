রোহিঙ্গাদের ৯৬ মিলিয়ন ডলার সহায়তা দেবে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য

রোহিঙ্গাদের ৯৬ মিলিয়ন ডলার সহায়তা দেবে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য
যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য রোহিঙ্গা ও মিয়ানমারের সংখ্যালঘুদের জন্য নতুন করে ৯৬ মিলিয়ন ডলার সহায়তার অঙ্গীকার করেছে।
জাতিসংঘ সদর দফতরে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত প্রথমবারের মতো ‘রোহিঙ্গা ও মিয়ানমারের অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি’ নিয়ে হাই-লেভেল কনফারেন্সে এ অঙ্গীকার করেন।
এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ৬০ মিলিয়ন ডলার এবং যুক্তরাজ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৩৬ মিলিয়ন ডলার সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দেয়।
এই সহায়তা রোহিঙ্গা মুসলিমসহ মিয়ানমারের অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবিক সংকট মোকাবিলা ও সহায়তা কার্যক্রমে ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম মঙ্গলবার সামাজিকযোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তার ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এসব তথ্য জানান।
এমইউ/এমআরএম