রোহিঙ্গা শরণার্থীর জন্য ২৭ মিলিয়ন পাউন্ড সহায়তা দেবে যুক্তরাজ্য

প্রকাশিত: ০২:৩৩ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ৫ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীর জন্য খাদ্য, আশ্রয়, বিশুদ্ধ পানি ও অন্যান্য জীবনরক্ষাকারী সেবা দিতে ২৭ মিলিয়ন পাউন্ড সহায়তা ঘোষণা করেছে যুক্তরাজ্য। বুধবার (১ অক্টোবর) ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৭ মিলিয়ন পাউন্ডের এই সহায়তা মাঠপর্যায়ের বিশ্বস্ত অংশীদার সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। এর আওতায় শুধু শরণার্থীরাই নয়, স্থানীয় জনগোষ্ঠীও উপকৃত হবে। পাশাপাশি ১ লাখ ৭৫ হাজার নারী ও কন্যাশিশুকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হবে এবং যৌন, শারীরিক ও মানসিক সহিংসতার শিকারদের সহায়তা করা হবে।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার বলেন, এই নতুন সহায়তা বাংলাদেশে অবস্থানরত অর্ধ মিলিয়ন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি খাদ্য, আশ্রয়, বিশুদ্ধ পানি ও অন্যান্য জীবনরক্ষাকারী সেবা নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীকেও সহায়তা করবে। সহিংসতায় বাস্তুচ্যুত মানুষদের সহায়তা, সুরক্ষা, মর্যাদা ও সুযোগ নিশ্চিত করতে যুক্তরাজ্য নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।

ইভেট কুপার আরও বলেন, রোহিঙ্গাদের জন্য যুক্তরাজ্যের নতুন এই প্রতিশ্রুতি বৈশ্বিক মানবিক প্রতিক্রিয়ায় তাদের নেতৃত্বকে আরও সুদৃঢ় করেছে। একই সঙ্গে দেশটি আন্তর্জাতিক সমন্বয় বাড়িয়ে বাস্তুচ্যুতির মূল কারণ মোকাবিলার আহ্বান জানাচ্ছে। বিশেষ করে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকটে থাকা মানুষের কাছে অবাধ সহায়তা পৌঁছানো এখন জরুরি।

ব্রিটিশ হাইকমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ২০১৭ সাল থেকে রোহিঙ্গা সংকটে যুক্তরাজ্য ৪৪৭ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি সহায়তা দিয়েছে। রোহিঙ্গাদের টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে দেশটি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের ঐতিহাসিক সম্পর্ক একটি মূল্যবান সম্পদ, যা প্রবাসী জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি, কমনওয়েলথ, জলবায়ু, উন্নয়ন, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে দৃঢ় হয়েছে।

