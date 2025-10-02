  2. জাতীয়

রাজধানীতে গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৪ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
রাজধানীতে গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার
গাঁজাসহ গ্রেফতার দুই মাদক কারবারি

রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকা থেকে গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) বিভাগ।

গ্রেফতাররা হলেন- মোহাম্মদ রাকিব হোসেন (৩১) ও মিন্টু ব্যাপারী (৩৫)।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) রাতে ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

drug

আরও পড়ুন
কুমিল্লায় ডাকাত দলের সর্দারসহ ১৪ সদস্য গ্রেফতার

তিনি বলেন, বুধবার রাতে সিটিটিসির সিটি-অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিকস বিভাগের একটি টিম নিউমার্কেট থানার ১৮ নং ওয়ার্ডের পুরোনো পোস্ট অফিস এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩৫০ গ্রাম গাঁজা ও ছয় হাজার টাকাসহ তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার দুজনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। মাদকের বিরুদ্ধে ডিএমপির এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছেন ডিএমপির এই কর্মকর্তা।

টিটি/ইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।