প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
ডাকাতির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রহস্য উদঘাটন, সর্দার গ্রেফতার

গাজীপুর মহানগরের ধীরাশ্রম এলাকায় বড় ধরনের ডাকাতির রহস্য সিআইডির ছায়া তদন্তে ৪৮ ঘণ্টারও কম সময়ে উদঘাটন হয়েছে। শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোরে রাজধানীর সবুজবাগ থানার নন্দীপাড়া ৬ নাম্বার রোড এলাকা থেকে ডাকাত দলের সর্দার মনিরকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি গাজীপুর জেলা ও মেট্রো ইউনিট।

সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান জানান, গত ২ অক্টোবর রাতে গাজীপুরের ধীরাশ্রমে মো. আব্দুল সোবহানের বাড়িতে সংঘবদ্ধ ডাকাত দল প্রবেশ করে। ধারালো রামদা, চাপাতি, কিরিচ, ছোরা, লোহার রড ও বড় কাটারসহ অস্ত্র নিয়ে ডাকাতরা পরিবারের সদস্যদের বেঁধে রেখে প্রায় অর্ধঘণ্টা তাণ্ডব চালায়। তারা স্বর্ণালংকার, নগদ অর্থ ও মোবাইল ফোনসহ আনুমানিক ২২ লাখ ৭৬ হাজার টাকার মালামাল লুট করে। এসময় বাড়ির কয়েকজন সদস্য ও ভাড়াটিয়াকে শারীরিকভাবে আঘাতও করা হয়। এ ঘটনায় গাজীপুর সদর থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

সিআইডি ছায়া তদন্তের অংশ হিসেবে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মনিরকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন, ছয়টি ককটেল, ১১টি টর্চলাইট ও একটি কাটার উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মনির ডাকাতির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

তদন্তে জানা গেছে, মনিরের বিরুদ্ধে আগে থেকেই দুটি মামলা রয়েছে, ২০০৭ সালে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানায় চুরি মামলার অভিযোগ ও ২০১৭ সালে ঢাকার সবুজবাগ থানায় ডাকাতি ও চাঁদাবাজিসহ একাধিক ধারায় মামলা।

বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন আরও জানান, গ্রেফতার মনিরের রিমান্ডের আবেদনসহ আদালতে পাঠানো হয়। অন্য আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সিআইডি গাজীপুর জেলা ও মেট্রো ইউনিট বলছে, জননিরাপত্তা নিশ্চিত ও সংঘবদ্ধ অপরাধ দমনে তারা সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

