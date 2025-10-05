জেনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনী ও র্যাবের অভিযানে গ্রেফতার ১৭
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় সেনাবাহিনী ও র্যাব-২ এর যৌথ অভিযানে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকদ্রব্যসহ ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার (৫ অক্টোবর) দিবাগত রাতে এই অভিযান পরিচালিত হয়।
রোববার (৫ অক্টোবর) র্যাব-২ এর সহকারী পুলিশ সুপার খান আসিফ তপু এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গ্রেফতারদের কাছ থেকে ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত একটি সামুরাই তরবারি এবং ৪ দশমিক ৯৬৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন— মো. মনোয়ার হোসেন (২৪), মো. আবিদ হোসেন (৩২), মো. নুর ইসলাম (২০), মো. বন্যা (৩৬), মো. আ লতিফ (৫০), মো. আলমগীর (৪০), মো. বুলু (২১), মো. ফিরোজ (২৬), আলামিন (২০), ভুট্টু (৫০), মো. আসলাম (১৬), মো. জাফর (৪০), মো. তাজউদ্দিন (৪০), মো. মাসুম (৩৮), মো. জাবেদ (৪১), মো. মুরাদ (১৮) ও মো. বাবু (৩১)।
র্যাবের এ কর্মকর্তা জানান, জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে কয়েকটি সংঘবদ্ধ চক্র ছিনতাই, মাদক ব্যবসা ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি এসব অপরাধ বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয়দের অভিযোগ ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব গোয়েন্দা নজরদারি ও টহল কার্যক্রম বাড়ায়।
গোপন তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব-২ এবং সেনাবাহিনীর একটি যৌথ দল শনিবার রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে ১৭ জনকে গ্রেফতার ও দেশীয় অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতাররা জানায়, তারা দিনের বেলা আত্মগোপনে থেকে রাতে ছিনতাই, মাদক বিক্রি ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ছিনতাই ও মাদক সংক্রান্ত মামলা রয়েছে এবং অনেকেই পূর্বে কারাভোগ করেছে বলে জানা যায়।
গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
সহকারী পুলিশ সুপার খান আসিফ তপু আরও জানান, রাজধানীর জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় ছিনতাই ও মাদকচক্রের বিরুদ্ধে এ অভিযান ছিল সমন্বিত পদক্ষেপ। প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
টিটি/জেএইচ/জেআইএম