ঢাকায় ওএমএস ডিলার নিয়োগ লটারিতে অনিয়মের প্রতিবাদ

ঢাকায় ওএমএস ডিলার নিয়োগ লটারিতে অনিয়মের প্রতিবাদ
ঢাকা মহানগরীর উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে ওএমএস (খোলাবাজারে বিক্রি) ডিলার নিয়োগ লটারিতে অনিয়মের অভিযোগে প্রতিবাদ সভা করেছেন বঞ্চিত ডিলাররা। রোববার (৫ অক্টোবর) জুরাইনে ঢাকা মহানগর আঞ্চলিক অফিসের সামনে এ সভা হয়।
এ সময় ভুক্তভোগীরা জানান, গত সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটে লটারির মাধ্যমে ঢাকা মহানগরের ডিলার চূড়ান্ত করা হয়। কিন্তু এটি কোনো স্বচ্ছ লটারি ছিল না, বরং পূর্ব পরিকল্পিতভাবে প্রভাবশালী মহলের ইচ্ছামতো নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নাম তোলা হয়।
বঞ্চিতদের অভিযোগ, নিয়ম অনুযায়ী আগে থেকে লিখিত নোটিশ না দিয়ে কেবল নির্বাচিত কিছু ডিলারকে মোবাইল ফোনে মেসেজ পাঠিয়ে ওই লটারিতে ডাকা হয়েছিল। মোবাইলের মেসেজ অনুষ্ঠানে প্রবেশের পাস হিসেবে গণ্য করা হয়। যার কারণে সব আবেদনকারী সেখানে থাকতে পারেননি। আর সব ডিলার সেই মেসেজ পাননি। অথচ যেসব ডিলারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, কেবল তারাই আমন্ত্রণ পেয়ে লটারিতে অংশ নেন এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিজয়ী হন।
ভুক্তভোগী ডিলারদের দাবি, ওএমএস নীতিমালা ২০২৪ অনুসারে আগের ডিলারদের বাদ দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ না তারা দোষী প্রমাণিত হন। এলাকাভিত্তিক সব আবেদনকারীর তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং স্বচ্ছভাবে নাম উত্তোলন করতে হবে।
প্রতিবাদ সভা থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত লটারি অবিলম্বে বাতিল করে পুনর্বিবেচনার দাবি জানানো হয়।
