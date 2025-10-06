  2. জাতীয়

ইজিবাইক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে আহত কনস্টেবল জনি মারা গেছেন

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩০ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

নাটোরে ইজিবাইক ও মোটরসাইকেল সংঘর্ষে ফজলে নাঈম জনি (২৯) নামে এক পুলিশ সদস্য চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মারা গেছেন।

সোমবার (৬ অক্টোবর) সকাল ৬টার দিকে ঢামেকের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) মারা যান তিনি।

জনির সহকর্মী পুলিশের নায়েক রাজু বলেন, গত শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৩টার রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কের তেবাড়িয়ায় ইজিবাইকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন ফজলে নাঈম জনি।

পরে তাকে প্রথমে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে বিমানযোগে ঢাকায় নেওয়া হয়। এরপর ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। আজ সকালে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

জনি পাবনা জেলায় ডিএসবিতে কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার বাড়ি নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার সত্যপাড়া গ্রামে। বাবার নাম ফজলে ইলাহী পাভেল।

কাজী আল-আমিন/বিএ/এএসএম

