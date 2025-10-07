ডিএমপির ৭ এডিসিকে বদলি
ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) পদমর্যাদার সাত কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত তিন আদেশে তাদের বদলি করা হয়।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
কর্মকর্তাদের মধ্যে সিটি-এডমিন অ্যান্ড লজিস্টিকস বিভাগের মুঈদ মোহাম্মদ রুবেলকে পিওএম-পূর্ব বিভাগে, গোয়েন্দা-মতিঝিল বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ বেলায়েত হোসাইনকে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা বিভাগ), ট্রাফিক-ওয়ারী বিভাগের যাত্রাবাড়ী জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. আকতারুজ্জামানকে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন বিভাগ) হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
আরেক আদেশে সহকারী পুলিশ কমিশনার ফারজানা হককে সহকারী পুলিশ কমিশনার ট্রাফিক রমনা বিভাগের ট্রাফিক ধানমন্ডি জোন হিসেবে ও সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. আব্দুল্লাহেল বাকীকে সহকারী পুলিশ কমিশনার ট্রাফিক-ওয়ারী বিভাগের ট্রাফিক-যাত্রাবাড়ী জোন হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
এছাড়াও ট্রাফিক মতিঝিল বিভাগের মো. ফজলুল করিমকে তেজগাঁও জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার হিসেবে এবং প্রটেকশন বিভাগের (সংসদ ভবন-নিরাপত্তা) পরিত্রান তালুকদারকে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক-মতিঝিল বিভাগ) হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
