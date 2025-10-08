  2. জাতীয়

ছাত্রলীগ নেতা আমির হামজা গ্রেফতার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৪ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
ছাত্রলীগ নেতা আমির হামজা গ্রেফতার
ছাত্রলীগ নেতা আমির হামজা/ছবি: সংগৃহীত

নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ঢাকা কবি নজরুল সরকারি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আমির হামজাকে (২৮) গ্রেফতার করেছে ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।

মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) রাজধানীর শ্যামলী এলাকা থেকে অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, মঙ্গলবার দুপুরে সিটি-সাইবারের একটি চৌকস দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শ্যামলী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ঢাকা কবি নজরুল সরকারি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আমির হামজাকে গ্রেফতার করে।

তিনি জানান, গ্রেফতার আমির হামজা গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিসের সামনে ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেয় এবং বিক্ষোভ মিছিল ফেসবুক লাইভে শেয়ার করে।

গ্রেফতার আমির হামজার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানিয়েছেন ডিএমপির এ কর্মকর্তা।

টিটি/এমকেআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।