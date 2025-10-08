ছাত্রলীগ নেতা আমির হামজা গ্রেফতার
নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ঢাকা কবি নজরুল সরকারি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আমির হামজাকে (২৮) গ্রেফতার করেছে ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।
মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) রাজধানীর শ্যামলী এলাকা থেকে অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, মঙ্গলবার দুপুরে সিটি-সাইবারের একটি চৌকস দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শ্যামলী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ঢাকা কবি নজরুল সরকারি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আমির হামজাকে গ্রেফতার করে।
তিনি জানান, গ্রেফতার আমির হামজা গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিসের সামনে ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেয় এবং বিক্ষোভ মিছিল ফেসবুক লাইভে শেয়ার করে।
গ্রেফতার আমির হামজার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানিয়েছেন ডিএমপির এ কর্মকর্তা।
টিটি/এমকেআর/জিকেএস