ডিএসসিসি প্রশাসকের কণ্ঠ ব্যবহার করে টাকা দাবি প্রতারক চক্রের
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়ার ছবি ও ভয়েস (কণ্ঠ) ব্যবহার করে টাকা দাবি করছে এক প্রতারক চক্র। ওই প্রতারক চক্রের ফাঁদে পা না দিতে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) ডিএসসিসির ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, ‘দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়ার ছবি ও ভয়েস ব্যবহার করে একটি প্রতারক চক্র অর্থ দাবিসহ অনান্য প্রতারণা করার হীন প্রচেষ্টা করছে। এ বিষয়ে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকার জন্য ও কোনো রকম আর্থিক বা অন্য কোনো লেনদেন না করার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো যাচ্ছে।’
আরও পড়ুন
‘আপনি কতো বড় সাংবাদিক, আমার চোখের সামনে পইড়েন’
গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের ইউটিউব চ্যানেলে তথ্যচিত্র প্রকাশ
এ পোস্টের সঙ্গে প্রশাসকের একটি ছবি ও মোবাইল নম্বর (০১৮৫০৮৩৮৬১৫) সংবলিত একটি স্ক্রিনশট দেওয়া হয়েছে। মূলত এ ছবি এবং মোবাইল নম্বর ব্যবহার করেই প্রতারক চক্র অনেকের সঙ্গে প্রতারণার চেষ্টা করছে।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের দুই দিন আগে ৩ আগস্ট গোপনে দেশ ছাড়েন ডিএসসিসির সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস। এরপর চলতি বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি ডিএসসিসিতে প্রশাসক হিসেবে যোগ দেন সরকারের অতিরিক্ত সচিব মো. শাহজাহান মিয়া।
এমএমএ/কেএসআর/জিকেএস