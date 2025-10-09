প্রকৌশলীদের দাবি যাচাই কমিটির মেয়াদ বাড়লো

প্রকৌশলীদের দাবি যাচাই কমিটির মেয়াদ বাড়লো
প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমাধারীদের পেশাগত দাবিগুলোর যৌক্তিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ দিতে গঠিত কমিটির মেয়াদ বাড়লো। কমিটির মেয়াদ আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
গত ২৭ আগস্ট গঠন করা ৮ সদস্যের এ কমিটির সভাপতি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। কমিটিতে চারজন উপদেষ্টা ছাড়াও প্রকৌশলীদের সংগঠনের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। কমিটিকে এক মাসের মধ্যে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছিল। সেই সময় এরই মধ্যে শেষ হয়েছে।
তিন দফা দাবিতে আগস্টের শেষের দিকে শাহবাগ মোড় অবরোধ করে আন্দোলন করেন বুয়েটসহ বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তারা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা ঘেরাওয়েরও চেষ্টা করেন।
কমিটির প্রধান ফাওজুল কবির বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে রয়েছেন।
কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন- গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্সের সভাপতি বাংলাদেশ প্রকৌশলী মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স সভাপতি প্রকৌশলী মো. কবির হোসেন, বোর্ড অব অ্যাক্রেডিটেশন ফর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনিক্যাল এডুকেশন, বাংলাদেশের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী তানভির মঞ্জুর কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত সচিব (সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা) কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক কমিটিতে সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। কমিটি প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমাধারীদের পেশাগত দাবিগুলোর যৌক্তিকতা
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।
কমিটি এরই মধ্যে কয়েকটি সভা করেছে। তারা একটি ওয়ার্কিং কমিটি ও একটি উপকমিটি গঠন করে দিয়েছে।
