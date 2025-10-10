ঢাকায় থেমে থেমে বৃষ্টি, দুর্ভোগে পরীক্ষার্থী-শ্রমজীবী মানুষ

ঢাকায় থেমে থেমে বৃষ্টি, দুর্ভোগে পরীক্ষার্থী-শ্রমজীবী মানুষ
চলতি সপ্তাহে বিদায় নিচ্ছে মৌসুমি বায়ু। এর মাঝে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে সারা দেশে কম-বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকাল থেকে থেমে থেকে ঢাকায় বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিতে ভোগান্তিতে পড়েছেন বিসিএস পরীক্ষার্থী, পথচারী ও শ্রমজীবী মানুষরা।
আজ ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের (শিক্ষা) প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরীক্ষার্থী ও তাদের স্বজনদের ভিজে ভিজে গন্তব্যে যেতে দেখা গেছে।
ইডেন কলেজে পরীক্ষা দেওয়া পরীক্ষার্থী আল আমিন হোসেন জানান, সকাল থেকে আকাশ মেঘলা ছিল। ভাবিনি বৃষ্টি হবে। পরীক্ষা দিয়ে বের হয়েই বৃষ্টিতে ভিজে গেছি।
রাজধানীর পল্টন এলাকার একজন রিকশাওয়ালা আলমগীর হোসেন বলেন, বর্ষা শেষ তবুও বৃষ্টি থামে না। হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি আসে। আজ ছুটির দিন এমনিতে মানুষ কম। তার মাঝে বৃষ্টি, কষ্ট দিচ্ছে। আয়-রোজগার কম।
এদিকে, আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, দুপুর ২টার মধ্যে বৃষ্টি থেমে যেতে পারে। অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।
আবহাওয়াবিদ শাহানাজ সুলতানা জাগো নিউজকে বলেন, মৌসুমি বায়ু বিদায়কালে এই বৃষ্টি স্বাভাবিক। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয়, কোথাও কম কোথাও বেশি। তবে আগামীকাল থেকে বৃষ্টি আরও কমতে পারে।
আরএএস/এসএনআর/এএসএম