  2. শিক্ষা

৪৯তম বিশেষ বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১২ এএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
৪৯তম বিশেষ বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুরু
ফাইল ছবি

দেশের সরকারি কলেজ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোতে শিক্ষক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে পিএসসি আয়োজিত ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের (শিক্ষা) প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকাল ১০টায় পরীক্ষার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

এর আগে সকাল ৮টা থেকেই পরীক্ষাকেন্দ্রে আসতে শুরু করেন চাকরিপ্রার্থী ও অভিভাবকরা। আজিমপুর গার্লস স্কুল, বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ রাজধানীর বেশকিছু পরীক্ষাকেন্দ্র ঘুরে শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রে প্রবেশ ও অভিভাবকদের অপেক্ষার এমন দৃশ্য দেখা যায়।

পরীক্ষার্থীদের সকাল ৯টার আগে থেকেই কেন্দ্রে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয় এবং শিক্ষার্থীরা সাড়ে ৯টা পর্যন্ত কেন্দ্রে প্রবেশের সময় পান। সকাল ১০টায় শুরু হওয়া এই পরীক্ষা চলবে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। এবারে পরীক্ষা শুধু ঢাকাতেই নেওয়া হচ্ছে।

৪৯তম বিশেষ বিসিএসে অংশ নিতে আবেদন করেন তিন লাখ ১২ হাজার চাকরিপ্রার্থী। আর এ বিসিএসে নিয়োগ দেওয়া হবে ৬৮৩ জন শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা। সে হিসাবে প্রতিটি ক্যাডার পদের বিপরীতে লড়ছেন প্রায় ৪৫৬ জন চাকরিপ্রার্থী।

