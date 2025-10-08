  2. শিক্ষা

৪৯তম বিসিএসে রাবির পরীক্ষার্থীদের ঢাকা আসতে ৬টি বাস দেবে রুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০১ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
৪৯তম বিসিএসে রাবির পরীক্ষার্থীদের ঢাকা আসতে ৬টি বাস দেবে রুয়া

৪৯তম বিশেষ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা (এমসিকিউ টাইপ) অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার (১০ অক্টোবর)। বিশেষ বিসিএস হওয়ায় এ পরীক্ষা নেওয়া হবে শুধুই ঢাকার কেন্দ্রে। ফলে দেশের সব অঞ্চল থেকে চাকরিপ্রার্থীরা এদিন ঢাকা অভিমুখে ছুটবেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) থেকে ঢাকায় এ বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে আসা চাকরিপ্রার্থীদের জন্য ৬টি বাসের ব্যবস্থা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন রুয়া।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাত ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা চত্বর থেকে বাসগুলো ছাড়বে। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) পরীক্ষা শেষে বিকেল ৩টায় বাসগুলো আবার শিক্ষার্থীদের রাজশাহী পৌঁছে দেবে। ফেরার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে থেকে বাসগুলো ছেড়ে যাবে।

রুয়ার যুগ্ম-প্রচার প্রকাশনা ও জনসংযোগবিষয়ক সম্পাদক আশরাফুল আলম ইমন সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ৭৩১ জন শিক্ষার্থীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন বিভাগ ২০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৪টি বাস বরাদ্দ করে। বাকি শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করার জন্য রাবির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন রুয়ার সভাপতি মাওলানা রফিকুল ইসলাম খানের কাছে অনুরোধ জানান।

তিনি আরও জানান, এরই ধারাবাহিকতায় বুধবার (৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রুয়া সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান ও সেক্রেটারি অধ্যাপক ড. নিজাম উদ্দিন কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে ৪৯তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী রাবি শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য ছয়টি বাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

জানা গেছে, দেশের সরকারি কলেজ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোতে শিক্ষক সংকট নিরসনে ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের আয়োজন করেছে পিএসসি। এ বিসিএসে ৬৮৩ জন শিক্ষা ক্যাডার নিয়োগ দেওয়া হবে।

আগামী ১০ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা (এমসিকিউ টাইপ) অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষার কেন্দ্র হবে শুধুমাত্র ঢাকায়।

এদিকে ৪৯তম বিশেষ বিসিএসে অংশ নিতে আবেদন করেছেন ৩ লাখ ১২ হাজারেরও বেশি চাকরিপ্রার্থী। সে হিসাবে প্রতিটি ক্যাডার পদের বিপরীতে লড়বেন প্রায় ৪৫৬ জন চাকরিপ্রার্থী।

বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে—৪৯তম বিসিএসের মাধ্যমে দেশের সরকারি সাধারণ কলেজে বিভিন্ন বিভাগে প্রভাষক পদে ৬৫৩টি শূন্যপদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আর সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ৩০টি শূন্যপদে প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হবে। সবচেয়ে বেশি ৬১টি শূন্যপদ বাংলা বিভাগে।

এছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৫৫টি, ইংরেজিতে ৫০টি, অর্থনীতিতে ৪০টি, দর্শনে ৩০টি, রসায়নে ৩০টি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ৩২টিসহ বিভিন্ন বিভাগে প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হবে।

