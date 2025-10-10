জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি অপরিহার্য: শাহজাহান
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহান বলেছেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ক্ষমতার দাপট এবং নির্বাচন প্রহসনের এক ভয়াবহ দুষ্টচক্রে আবদ্ধ ছিলো বাংলাদেশ। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে একটি নতুন, ন্যায়ের বাংলাদেশ গঠন। এই নতুন বাংলাদেশের সূচনা হবে ‘জুলাই সনদ’ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। নতুন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু করতে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি অপরিহার্য।
৫ দফা দাবি আদায়ে শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বাদ জুমা গণমিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে জামায়াতের চট্টগ্রাম মহানগরী শাখা।
নগরীর জমিয়াতুল ফালাহ জামে মসজিদের উত্তর গেটে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মুহাম্মদ শাহজাহান।
মুহাম্মদ শাহজাহান বলেন, যতদিন পর্যন্ত এই রাষ্ট্রক্ষমতা, নির্বাচন ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক মাঠ কিছু সুবিধাভোগী দলের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, ততদিন এ দেশে কখনো ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ তৈরি হবে না। আমরা এমন একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি চাই, যেখানে সব দল সমান সুযোগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। কিন্তু বর্তমানে আওয়ামী লীগ ও তার দোসররা —বিশেষ করে জাতীয় পার্টি ও তথাকথিত ১৪ দল নির্বাচনে দলীয় ক্ষমতা পেছনের দরজা দিয়ে সংরক্ষণ করে রেখেছে। এরা হচ্ছে সেই দালাল শ্রেণি, যারা জনগণের ভোটের অধিকার হরণ করে বছরের পর বছর অবৈধ ক্ষমতার অংশীদার ছিলো। দেশের ভবিষ্যৎ রক্ষায় এই দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা জরুরি।
জামায়াতে ইসলামীর এই নেতা আরও বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের বিদ্যমান নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও জনবিচ্ছিন্ন। তাই আগামী নির্বাচন অবশ্যই পিআর পদ্ধতির ভিত্তিতে হতে হবে, যাতে জনগণের প্রকৃত ভোটের প্রতিফলন সংসদে ঘটে। এটাই প্রকৃত গণতন্ত্রের চর্চা, যেখানে জনমতের অনুপাতে সংসদে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। জুলাই সনদে আমরা এই নির্বাচন পদ্ধতির প্রস্তাব দিয়েছি, যা এ দেশের রাজনৈতিক বৈষম্য ও নির্বাচনী জালিয়াতির অবসানে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।
পাঁচ দফা দাবি আদায়ে চট্টগ্রামে জামায়াতে ইসলামীর গণমিছিল/ছবি: সংগৃহীত
মুহাম্মদ শাহজাহান বলেন, এ দেশে যারা দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্র হত্যা করেছে, ভোটের অধিকার হরণ করেছে, বিরোধীদের ওপর দমন-পীড়ন চালিয়েছে—সেই একই গোষ্ঠী এখন আবার নির্বাচনের নামে নতুন ষড়যন্ত্র করছে। এই ষড়যন্ত্রের জবাব জনগণ রাজপথে দেবে। জামায়াতে ইসলামী জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস করে, আমাদের দাবি ন্যায্য, আমাদের পথ শান্তিপূর্ণ।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম। যৌথভাবে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রীয় জামায়াতের মজলিসে শূরার সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সহকারী সেক্রেটারি ফয়সাল মুহাম্মদ ইউনুস এবং চট্টগ্রাম নগর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মোহাম্মদ মোরশেদুল ইসলাম।
সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য, নগর জামায়াতের সেক্রেটারি ও চট্টগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) পদপ্রার্থী অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমিন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, নগরের সাংগঠনিক সম্পাদক ও চট্টগ্রাম-১০ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান হেলালী, চট্টগ্রাম-৯ আসনে জামায়াত মনোনীত এমপি প্রার্থী ডা. এ কে এম ফজলুল হক, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি এস এম লুৎফর রহমান, চট্টগ্রাম- ৮ আসনের এমপি পদপ্রার্থী ডা. আবু নাছের, চট্টগ্রাম-১১ আসনের এমপি পদপ্রার্থী শফিউল আলম প্রমুখ।
