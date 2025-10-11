  2. জাতীয়

সারাদেশে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১৬৮৩

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২০ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
সারাদেশে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১৬৮৩
প্রতীকী ছবি

সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ৬৮৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি এক হাজার ১২৪ জন এবং অন্যান্য ঘটনায় ৫৫৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার (১১ অক্টোবর) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত এক হাজার ১২৪ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৫৫৯ জন।

অভিযানিক কার্যক্রমে উদ্ধার করা হয় দেশীয় তৈরি ওয়ান গান একটি, গুলি এক রাউন্ড, রাম দা পাঁচটি।

কেআর/এমএএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।