সারাদেশে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১৬৮৩
সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ৬৮৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি এক হাজার ১২৪ জন এবং অন্যান্য ঘটনায় ৫৫৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
শনিবার (১১ অক্টোবর) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত এক হাজার ১২৪ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৫৫৯ জন।
অভিযানিক কার্যক্রমে উদ্ধার করা হয় দেশীয় তৈরি ওয়ান গান একটি, গুলি এক রাউন্ড, রাম দা পাঁচটি।
