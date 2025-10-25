  2. জাতীয়

জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ অভিযান, পিস্তল-মাদকসহ গ্রেফতার ৪

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৬ এএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প থেকে গ্রেফতার চারজন

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনী ও র‍্যাব-২ এর যৌথ অভিযানে একটি বিদেশি পিস্তল ও মাদকসহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দিনগত রাত দেড়টা থেকে শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) ভোর ৫টা পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়।

গ্রেফতাররা হলেন— আব্দুল্লাহ সারমান (৩১), ইমরান হোসেন আলম (২৮), মো. আকাশ (২৫) ও মো. সোহেল (২৮)। এর মধ্যে মো. সোহেল শীর্ষ মাদক কারবারি বুনিয়া সোহেল বাহিনীর ম্যানেজার হিসেবে পরিচিত বলে জানা গেছে।

জানা যায়, সম্প্রতি জেনেভা ক্যাম্পে স্থানীয় তিনটি কুখ্যাত গ্যাং— চুয়া সেলিম, পিচ্চি রাজা ও বুনিয়া সোহেলের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে একাধিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গত ২১ অক্টোবর পিচ্চি রাজা বাহিনীর আস্তানা থেকে ৩২টি তাজা ককটেলসহ চারজনকে গ্রেফতার করে সেনাবাহিনী। এরপর ২৩ অক্টোবর বুনিয়া সোহেল গ্রুপের সদস্য জাহিদ (২০) প্রতিদ্বন্দ্বী গ্যাংয়ের সঙ্গে সংঘর্ষে ককটেল বিস্ফোরণে নিহত হন। এরপর রাতে জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান চালিয়ে ইতালির তৈরি ৭.৬৫ মি.মি. বিদেশি পিস্তল ও দেড় কেজি গাঁজাসহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার চারজনকে মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে এবং উদ্ধারকৃত অস্ত্রটি পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থার জন্য র‍্যাব-২ এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, মোহাম্মদপুর এলাকায় সন্ত্রাস ও মাদক নিধনে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। গতকাল সন্ধ্যায়ও মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ এ এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ২০ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে। আমাদের এ রকম যৌথ অভিযান নিয়মিত চলবে।

