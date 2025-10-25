কাফরুলে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু
রাজধানীর কাফরুলের বউ বাজার এলাকায় নির্মাণাধীন একটি ভবনের চতুর্থ তলা থেকে পড়ে বায়েজিদ (২১) নামের এক নির্মাণশ্রমিক মারা গেছেন। শনিবার (২৫ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিকেল ৪টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
বায়েজিদের ভাই আল আমিন জানান, তার ভাই নির্মাণশ্রমিকের কাজ করতেন। সকালে কাফরুলের বউ বাজার এলাকায় নির্মাণাধীন ওই ভবনের চতুর্থ তলায় কাজ করার সময় নিচে পড়ে যান বায়েজিদ। এতে গুরুতর আহত হলে প্রথমে তার সহকর্মীরা শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে বায়েজিদ মারা যান।
তিনি আরও জানান, তাদের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানার আশুতিয়াপাড়া এলাকায়। তাদের বাবার নাম কাজল মিয়া।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।
