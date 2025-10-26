ডিজিকে নিয়ে দুদকে কোনো তদন্ত চলছে না: বিজিবি

ডিজিকে নিয়ে দুদকে কোনো তদন্ত চলছে না: বিজিবি
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকীসহ সাবেক ও বর্তমান ৯ সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)—সম্প্রতি এমন একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেই প্রতিবেদনের ব্যাখ্যা দিয়েছে বিজিবি। ব্যাখ্যায় প্রতিবেদনটিকে মনগড়া, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে বিজিবি। বিজিবি ডিজির
শনিবার (২৫ অক্টোবর) দিবাগত রাতে বিজিবির ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।
প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে বিজিবির পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়, Dhakatruth.com নামক একটি অনলাইন পোর্টালে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ‘বিজিবি ডিজিসহ নয় সেনা কর্মকর্তার বিষয়ে গোপন অনুসন্ধান করছে দুদকের গোয়েন্দা ইউনিট’ শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যাতে বিজিবির বর্তমান ডিজি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে মনগড়া, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।
উক্ত প্রকাশনার ভিত্তিতে দুদকের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে। বিজিবি জানতে পেরেছে যে, বিজিবির বর্তমান মহাপরিচালক সমন্ধে এ ধরনের কোনো তদন্ত চলছে না। তাছাড়া অন্যান্য যে অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে তা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্যায় আবেদনের প্রেক্ষিতে সাড়া না পেয়ে কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সম্পূর্ণ মনগড়া, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বর্তমান ডিজি ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সৎ এবং কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাকে জড়িয়ে এসব কথা বলা হচ্ছে বলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান।
ব্যাখ্যায় বিজিবি আরও উল্লেখ করে, বিজিবি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এই ধরনের অসত্য ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশ করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির পাশাপাশি বিজিবির মতো স্বনামধন্য বাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্টের অপচেষ্টা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার জন্য অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এ ধরনের তথ্যবিকৃতি থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ।
