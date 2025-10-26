  2. জাতীয়

ট্রাম্পের দলের আদলে নিবন্ধন পেলো রিপাবলিকান পার্টি, প্রতীকও হাতি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
রিপাবলিকান পার্টি যুক্তরাষ্ট্রের একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক দল। দলটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই দলের আদলে আদালতের আদেশে নতুন দল হিসেবে নিবন্ধন পেলো বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি (বিআরপি)। দলীয় প্রতীক হিসেবে পেয়েছে হাতি। একইভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দলের প্রতীকও হাতি।

রোববার (২৬ অক্টোবর) দলটির চেয়ারম্যান কে এম আবু হানিফ হৃদয়ের হাতে নিবন্ধন সনদ তুলে দেয় নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদের সই করা প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশনের সূত্রে গত ২৩ জুলাই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টিকে (বিআরপি) পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ইসি রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন করেছে। দলের জন্য হাতি প্রতীক সংরক্ষণ করা হয়েছে। দলটির নিবন্ধন নম্বর ৫৭।

পার্টির চেয়ারম্যান কে এম আবু হানিফ হৃদয় বলেন, গণতন্ত্রের বিজয় হয়েছে। আমি ন্যায়বিচার পেয়েছি।

এমওএস/এমআইএইচএস/জেআইএম

